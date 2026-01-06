Prix de Autonoma Network aujourd'hui

Le prix de Autonoma Network (ATNM) en direct est actuellement de $ 0.00001526, avec une variation de 8.27 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ATNM en USD est de $ 0.00001526 par ATNM.

Autonoma Network se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 15,255.95 et une offre en circulation de 999.72M ATNM. Au cours des dernières 24 heures, ATNM a été échangé entre $ 0.00001394 (plus bas) et $ 0.00001532 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00026007, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00001381.

En termes de performance à court terme, ATNM a varié de +0.21% au cours de la dernière heure et de -5.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Autonoma Network (ATNM)

Capitalisation boursière $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Offre en circulation 999.72M 999.72M 999.72M Offre totale 999,722,481.097064 999,722,481.097064 999,722,481.097064

La capitalisation boursière actuelle de Autonoma Network est de $ 15.26K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ATNM est de 999.72M, avec une offre totale de 999722481.097064. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.26K.