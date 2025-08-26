Qu'est-ce que Awoke (AWOKE)

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values. Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Awoke (AWOKE) Site officiel

Prévision de prix de Awoke (USD)

Combien vaudra Awoke (AWOKE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Awoke (AWOKE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Awoke.

Consultez la prévision de prix de Awoke maintenant !

AWOKE en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Awoke (AWOKE)

Comprendre la tokenomics de Awoke (AWOKE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token AWOKE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Awoke (AWOKE) Combien vaut Awoke (AWOKE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de AWOKE en USD est de 6.21 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de AWOKE à USD ? $ 6.21 . Consultez le Le prix actuel de AWOKE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Awoke ? La capitalisation boursière de AWOKE est de $ 6.06M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de AWOKE ? L'offre en circulation de AWOKE est de 1000.00K USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de AWOKE ? AWOKE a atteint un prix ATH de 6.33 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de AWOKE ? AWOKE a vu un prix ATL de 5.01 USD . Quel est le volume de trading de AWOKE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour AWOKE est de -- USD . Est-ce que AWOKE va augmenter cette année ? AWOKE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de AWOKE pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Awoke (AWOKE)