Qu'est-ce que B33 (B33)

B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn’t just art, it’s a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de B33 (B33) Site officiel

Prévision de prix de B33 (USD)

Combien vaudra B33 (B33) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs B33 (B33) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour B33.

Consultez la prévision de prix de B33 maintenant !

B33 en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de B33 (B33)

Comprendre la tokenomics de B33 (B33) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token B33 !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur B33 (B33) Combien vaut B33 (B33) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de B33 en USD est de 0.00011456 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de B33 à USD ? $ 0.00011456 . Consultez le Le prix actuel de B33 en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de B33 ? La capitalisation boursière de B33 est de $ 37.96K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de B33 ? L'offre en circulation de B33 est de 332.99M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de B33 ? B33 a atteint un prix ATH de 0.00016529 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de B33 ? B33 a vu un prix ATL de 0.00010011 USD . Quel est le volume de trading de B33 ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour B33 est de -- USD . Est-ce que B33 va augmenter cette année ? B33 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de B33 pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur B33 (B33)