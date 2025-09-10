Informations sur le prix de Babel (BABEL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00002184 Haut 24 h $ 0.0000615 Sommet historique $ 0.0000615 Prix le plus bas $ 0.00002184 Variation du prix (1 h) +10.94% Changement de prix (1J) +54.89% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Babel (BABEL) est de $0.00003382. Au cours des dernières 24 heures, BABEL a évolué entre un minimum de $ 0.00002184 et un maximum de $ 0.0000615, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABEL est $ 0.0000615, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002184.

En termes de performance à court terme, BABEL a évolué de +10.94% au cours de la dernière heure, +54.89% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Babel (BABEL)

Capitalisation boursière $ 33.81K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.81K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Babel est de $ 33.81K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABEL est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.81K.