Prix de Baby Bottle aujourd'hui

Le prix de Baby Bottle (BOTT) en direct est actuellement de $ 0.00298654, avec une variation de 0.61 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BOTT en USD est de $ 0.00298654 par BOTT.

Baby Bottle se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,986,539 et une offre en circulation de 1.00B BOTT. Au cours des dernières 24 heures, BOTT a été échangé entre $ 0.00296031 (plus bas) et $ 0.00302839 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0179168, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00281652.

En termes de performance à court terme, BOTT a varié de -- au cours de la dernière heure et de +2.16% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Baby Bottle (BOTT)

Capitalisation boursière $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Baby Bottle est de $ 2.99M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BOTT est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.99M.