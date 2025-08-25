Qu'est-ce que Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU)

Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) is a deflationary token with high holder rewards on Binance Smart Chain (BSC). The liquidity is locked until 2050 [Link: https://dxsale.app/app/v2_9/dxlockview?id=582&add=0&type=lpdefi&chain=BSC] Ownership was renounced within 24 hours of launch. Team doesn't get any tokens from tax so that no fear of dumping tax tokens on community. Fully community driven. 24x7 voice chat support to help community. Most importantly doxxed dev. Each transaction has 15% tax includes: - 8% goes to the holders to reward them for holding $BABYDOGEINU - 3% is added to the liquidity pool to improve stability - 2% goes to marketing (No tokens, BNB only) - 2% to technology that builds future for $BABYDOGEINU (No tokens, BNB only).

Ressource de Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) Site officiel

Prévision de prix de Baby Doge Inu (USD)

Combien vaudra Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Baby Doge Inu.

$BABYDOGEINU en devises locales

Tokenomics de Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU)

Comprendre la tokenomics de Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token $BABYDOGEINU !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) Combien vaut Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de $BABYDOGEINU en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de $BABYDOGEINU à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de $BABYDOGEINU en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Baby Doge Inu ? La capitalisation boursière de $BABYDOGEINU est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de $BABYDOGEINU ? L'offre en circulation de $BABYDOGEINU est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de $BABYDOGEINU ? $BABYDOGEINU a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de $BABYDOGEINU ? $BABYDOGEINU a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de $BABYDOGEINU ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour $BABYDOGEINU est de -- USD . Est-ce que $BABYDOGEINU va augmenter cette année ? $BABYDOGEINU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de $BABYDOGEINU pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Baby Doge Inu ($BABYDOGEINU)