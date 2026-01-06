Prix de PUMPCADE aujourd'hui

Le prix de PUMPCADE (PUMPCADE) en direct est actuellement de $ 0.005313, avec une variation de 0.77 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PUMPCADE en USD est de $ 0.005313 par PUMPCADE.

PUMPCADE se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- PUMPCADE. Au cours des dernières 24 heures, PUMPCADE a été échangé entre $ 0.00519 (plus bas) et $ 0.005513 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, PUMPCADE a varié de +0.30% au cours de la dernière heure et de +10.36% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 55.68K.

Informations de marché pour PUMPCADE (PUMPCADE)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 55.68K$ 55.68K $ 55.68K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de PUMPCADE est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 55.68K. L'offre en circulation de PUMPCADE est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.