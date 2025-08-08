Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BABY DOWGE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BABY DOWGE.

Le prix de Baby DOWGE (BABY DOWGE) est actuellement de 0.00265772 USD avec une capitalisation boursière de $ 2.65M USD. Le prix de BABY DOWGE en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Baby DOWGE (BABY DOWGE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Baby DOWGE en USD était de $ +0.00058733.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Baby DOWGE en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Baby DOWGE en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Baby DOWGE en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00058733 +28.37% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Découvrez la dernière analyse de prix de Baby DOWGE : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00195243$ 0.00195243 $ 0.00195243 Haut 24 h $ 0.00301594$ 0.00301594 $ 0.00301594 Sommet historique $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 Variation du prix (1 h) -2.40% Changement de prix (1J) +28.37% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :