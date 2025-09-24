Informations sur le prix de Baby Dust (BABYDUST) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00008454 $ 0.00008454 $ 0.00008454 Bas 24 h $ 0.00009989 $ 0.00009989 $ 0.00009989 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00008454$ 0.00008454 $ 0.00008454 Haut 24 h $ 0.00009989$ 0.00009989 $ 0.00009989 Sommet historique $ 0.00009989$ 0.00009989 $ 0.00009989 Prix le plus bas $ 0.00008454$ 0.00008454 $ 0.00008454 Variation du prix (1 h) +1.00% Changement de prix (1J) -14.48% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Baby Dust (BABYDUST) est de $0.00008538. Au cours des dernières 24 heures, BABYDUST a évolué entre un minimum de $ 0.00008454 et un maximum de $ 0.00009989, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYDUST est $ 0.00009989, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008454.

En termes de performance à court terme, BABYDUST a évolué de +1.00% au cours de la dernière heure, -14.48% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Baby Dust (BABYDUST)

Capitalisation boursière $ 85.38K$ 85.38K $ 85.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 85.38K$ 85.38K $ 85.38K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Baby Dust est de $ 85.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYDUST est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 85.38K.