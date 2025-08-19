Informations sur le prix de Baby Ethereum (BABYETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00045746 $ 0.00045746 $ 0.00045746 Bas 24 h $ 0.00132389 $ 0.00132389 $ 0.00132389 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00045746$ 0.00045746 $ 0.00045746 Haut 24 h $ 0.00132389$ 0.00132389 $ 0.00132389 Sommet historique $ 0.00132389$ 0.00132389 $ 0.00132389 Prix le plus bas $ 0.00045746$ 0.00045746 $ 0.00045746 Variation du prix (1 h) +33.91% Changement de prix (1J) +101.41% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Baby Ethereum (BABYETH) est de $0.00118979. Au cours des dernières 24 heures, BABYETH a évolué entre un minimum de $ 0.00045746 et un maximum de $ 0.00132389, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYETH est $ 0.00132389, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00045746.

En termes de performance à court terme, BABYETH a évolué de +33.91% au cours de la dernière heure, +101.41% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Baby Ethereum (BABYETH)

Capitalisation boursière $ 594.89K$ 594.89K $ 594.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 594.89K$ 594.89K $ 594.89K Offre en circulation 500.00M 500.00M 500.00M Offre totale 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Baby Ethereum est de $ 594.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYETH est de 500.00M, avec une offre totale de 500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 594.89K.