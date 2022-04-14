Tokenomics de Baby Neiro Token (BABYNEIRO)
Informations sur Baby Neiro Token (BABYNEIRO)
BabyNeiro follows in the footsteps of $Neiro, aiming to make a big impact in the crypto space. Supported by a strong community and led by an experienced CTO with a history of managing multi-million dollar projects, BabyNeiro is all about using community backing and leadership expertise to tackle the challenges of the crypto market. With its sights set on the next bull cycle, the project is focused on achieving substantial growth.
Tokenomics et analyse de prix de Baby Neiro Token (BABYNEIRO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Baby Neiro Token (BABYNEIRO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Baby Neiro Token (BABYNEIRO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Baby Neiro Token (BABYNEIRO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BABYNEIRO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BABYNEIRO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BABYNEIRO, explorez le prix en direct du token BABYNEIRO !
Prévision du prix de BABYNEIRO
Vous voulez savoir dans quelle direction BABYNEIRO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BABYNEIRO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.