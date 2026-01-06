Quel est le prix actuel de Baby Shark Meme ?

Baby Shark Meme (BABYSHARK) se négocie à $0.00002384, ce qui reflète une variation de prix de 2.21 % au cours des dernières 24 heures. Ces données en temps réel regroupent les prix provenant d'échanges mondiaux afin de fournir aux traders une évaluation précise du marché à tout moment.

Quel est le rôle de Baby Shark Meme dans son écosystème ?

En tant qu'actif central du réseau -- et faisant partie du secteur Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, BABYSHARK alimente souvent des fonctions essentielles telles que les paiements, le staking, le vote de gouvernance et les incitations à la liquidité. Sa conception peut influencer le fonctionnement des applications ou des contrats intelligents à travers son écosystème.

À quel rythme BABYSHARK est-il négocié aujourd'hui ?

Au cours des dernières 24 heures, BABYSHARK a enregistré un volume d'échanges de $--. Un volume élevé indique généralement un fort intérêt des investisseurs, une liquidité plus saine et une meilleure exécution pour les petits comme pour les grands traders.

Quelle est l'offre en circulation de Baby Shark Meme ?

Il y a aujourd'hui 849346956.628187 tokens en circulation, ce qui détermine la quantité accessible à la négociation. L'offre en circulation aide les investisseurs à évaluer la rareté, la dynamique d'inflation et la distribution potentielle à long terme des tokens.

Quelle est la capitalisation boursière et le classement de BABYSHARK ?

Baby Shark Meme occupe actuellement le rang n°9972 avec une capitalisation boursière de $20188, ce qui le place parmi les actifs reconnus dans son secteur et aide les investisseurs à mesurer sa taille relative.

Comment Baby Shark Meme s'est-il comporté ces dernières 24 heures ?

Son prix a affiché une variation de 2.21 % au cours des dernières 24 heures. Les mouvements à court terme peuvent être influencés par le sentiment des traders, les changements de liquidité ou les évolutions liées au réseau --.

Comment Baby Shark Meme se compare-t-il aux actifs similaires de la même catégorie ?

Dans le segment Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, BABYSHARK affiche une activité compétitive soutenue par des niveaux de trading solides, une liquidité élevée et ses cas d'utilisation continus au sein de son écosystème.