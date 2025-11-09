Prix de BabyManyu aujourd'hui

Le prix de BabyManyu (BABYMANYU) en direct est actuellement de --, avec une variation de 1.57 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BABYMANYU en USD est de -- par BABYMANYU.

BabyManyu se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 56,880 et une offre en circulation de 420.69T BABYMANYU. Au cours des dernières 24 heures, BABYMANYU a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, BABYMANYU a varié de -1.09% au cours de la dernière heure et de -19.85% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour BabyManyu (BABYMANYU)

Capitalisation boursière $ 56.88K$ 56.88K $ 56.88K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 56.88K$ 56.88K $ 56.88K Offre en circulation 420.69T 420.69T 420.69T Offre totale 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

