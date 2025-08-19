Informations sur le prix de Babypepefi (BABYPEPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00896892 $ 0.00896892 $ 0.00896892 Bas 24 h $ 0.00927078 $ 0.00927078 $ 0.00927078 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00896892$ 0.00896892 $ 0.00896892 Haut 24 h $ 0.00927078$ 0.00927078 $ 0.00927078 Sommet historique $ 0.075201$ 0.075201 $ 0.075201 Prix le plus bas $ 0.0031333$ 0.0031333 $ 0.0031333 Variation du prix (1 h) -0.31% Changement de prix (1J) +2.07% Variation du prix (7 j) +3.51% Variation du prix (7 j) +3.51%

Le prix en temps réel de Babypepefi (BABYPEPE) est de $0.00915481. Au cours des dernières 24 heures, BABYPEPE a évolué entre un minimum de $ 0.00896892 et un maximum de $ 0.00927078, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYPEPE est $ 0.075201, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0031333.

En termes de performance à court terme, BABYPEPE a évolué de -0.31% au cours de la dernière heure, +2.07% sur 24 heures et de +3.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Babypepefi (BABYPEPE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 192.27K$ 192.27K $ 192.27K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Babypepefi est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYPEPE est de 0.00, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 192.27K.