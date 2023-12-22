Découvrez les informations clés sur BabySOL (BABYSOL), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur BabySOL (BABYSOL)

What Is BabySOL (BABYSOL)?

BabySol is a utility beverage token on the Solana blockchain, designed to mix consumables with the blockchain launched on the 22nd December 2023.

BabySOL is a community-driven project, with no taxes or presale implemented.

We have a decentralised store app where users will be able to buy our branded drinks from Q1 2024 onwards.

The store includes the following features coming in:

The ability to buy our drinks using BABYSOL tokens

Oracles to fetch suitable beverage prices using the PYTH network

International shipping. Shipping abroad to almost any location

Our beverages:

Comes in 4 flavors

Each can is labelled with a unique QR-code. Upon scanning the QR code, the user is given a gamified NFT

How Many BABYSOL Coins Are There in Circulation?

69,420,000

Where Can I Buy BabySol token?

BabySOL is available to buy on Raydium exchange, with several additional listings (including Jupiter and Orca) planned in the immediate future.

Site officiel : https://www.babysol.pro/ Livre blanc : https://www.babysol.pro/Assets/Home/Roadmap/litepaper-en.pdf