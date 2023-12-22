Tokenomics de BabySOL (BABYSOL)
Informations sur BabySOL (BABYSOL)
What Is BabySOL (BABYSOL)?
BabySol is a utility beverage token on the Solana blockchain, designed to mix consumables with the blockchain launched on the 22nd December 2023.
BabySOL is a community-driven project, with no taxes or presale implemented.
We have a decentralised store app where users will be able to buy our branded drinks from Q1 2024 onwards.
The store includes the following features coming in:
- The ability to buy our drinks using BABYSOL tokens
- Oracles to fetch suitable beverage prices using the PYTH network
- International shipping. Shipping abroad to almost any location
Our beverages:
- Comes in 4 flavors
- Each can is labelled with a unique QR-code. Upon scanning the QR code, the user is given a gamified NFT
How Many BABYSOL Coins Are There in Circulation?
69,420,000
Where Can I Buy BabySol token?
BabySOL is available to buy on Raydium exchange, with several additional listings (including Jupiter and Orca) planned in the immediate future.
Tokenomics et analyse de prix de BabySOL (BABYSOL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BabySOL (BABYSOL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BabySOL (BABYSOL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BabySOL (BABYSOL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BABYSOL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BABYSOL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BABYSOL, explorez le prix en direct du token BABYSOL !
Prévision du prix de BABYSOL
Vous voulez savoir dans quelle direction BABYSOL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BABYSOL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
