Prix de Bachi on Base aujourd'hui

Le prix de Bachi on Base (BACHI) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 2.21 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BACHI en USD est de $ 0 par BACHI.

Bachi on Base se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 73,161 et une offre en circulation de 689.93M BACHI. Au cours des dernières 24 heures, BACHI a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00331437, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, BACHI a varié de -0.08% au cours de la dernière heure et de +9.41% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Bachi on Base (BACHI)

Capitalisation boursière $ 73.16K$ 73.16K $ 73.16K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 73.17K$ 73.17K $ 73.17K Offre en circulation 689.93M 689.93M 689.93M Offre totale 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Bachi on Base est de $ 73.16K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BACHI est de 689.93M, avec une offre totale de 690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 73.17K.