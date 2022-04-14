Tokenomics de Backed Coinbase Global (BCOIN)
Informations sur Backed Coinbase Global (BCOIN)
What is the project about? Backed brings real-world assets (RWAs) such as stocks or ETFs to blockchain rails. For example, our product bCOIN is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bCOIN tracks the price of Coinbase Global Inc. and it is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase.
What makes your project unique? Backed issues permissionless tokens (bTokens) that represent ownership of structured products. Backed tokens are 1:1 backed by the underlying assets, held by Swiss third-party custodians, and are bankruptcy remote book-entry securities.
History of your project. Backed was incorporated in 2021 in Switzerland due to the regulatory clarity the Swiss DLT Act provided to the project. Backed released its first tokenized product on Ethereum in early Q1 2023. Backed now supports issuance and redemption on many different blockchains.
What’s next for your project? Backed is working to create the standard for tokenization with a network of protocols benefitting from RWAs on-chain.
What can your token be used for? Backed enables clients to access sustainable, low-risk yields while keeping their funds entirely on-chain. There is no need to go through TradFi onboarding processes or off-ramp crypto to fiat.
bTokens are utilized by the likes of Gnosis, Angle Protocol, Ribbon Finance, Aragon, and Blueberry to name a few.
Disclaimer: bC3 is not licensed by or affiliated to Coinbase Global Inc., and it bears no responsibility to it.
Backed DOES NOT sell its tokens to U.S. Persons or for the account or benefit of U.S. Persons, and tokens are not marketed, offered, or solicited in the U.S. or in any other prohibited jurisdiction.
For a full list of prohibited and restricted countries and review of legal documentation, please visit https://www.backedassets.fi/legal-documentation
Tokenomics et analyse de prix de Backed Coinbase Global (BCOIN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Backed Coinbase Global (BCOIN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Backed Coinbase Global (BCOIN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Backed Coinbase Global (BCOIN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BCOIN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BCOIN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BCOIN, explorez le prix en direct du token BCOIN !
Prévision du prix de BCOIN
Vous voulez savoir dans quelle direction BCOIN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BCOIN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.