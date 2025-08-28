Qu'est-ce que Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token? BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3. BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base. While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

Ressource de Bag on Bonk (BAG) Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bag on Bonk (BAG) Combien vaut Bag on Bonk (BAG) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BAG en USD est de 0.00087096 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BAG à USD ? $ 0.00087096 . Consultez le Le prix actuel de BAG en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Bag on Bonk ? La capitalisation boursière de BAG est de $ 870.89K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BAG ? L'offre en circulation de BAG est de 999.82M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BAG ? BAG a atteint un prix ATH de 0.00086908 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BAG ? BAG a vu un prix ATL de 0.00068026 USD . Quel est le volume de trading de BAG ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BAG est de -- USD . Est-ce que BAG va augmenter cette année ? BAG pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BAG pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Bag on Bonk (BAG)