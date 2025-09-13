Informations sur le prix de Bagwork (BAGWORK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.001715 Haut 24 h $ 0.00232347 Sommet historique $ 0.00232347 Prix le plus bas $ 0.001715 Variation du prix (1 h) -2.07% Changement de prix (1J) -15.95% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Bagwork (BAGWORK) est de $0.00183122. Au cours des dernières 24 heures, BAGWORK a évolué entre un minimum de $ 0.001715 et un maximum de $ 0.00232347, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BAGWORK est $ 0.00232347, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.001715.

En termes de performance à court terme, BAGWORK a évolué de -2.07% au cours de la dernière heure, -15.95% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bagwork (BAGWORK)

Capitalisation boursière $ 1.95M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.95M Offre en circulation 999.97M Offre totale 999,970,994.728702

La capitalisation boursière actuelle de Bagwork est de $ 1.95M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BAGWORK est de 999.97M, avec une offre totale de 999970994.728702. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.95M.