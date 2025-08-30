Qu'est-ce que Baked (BAKED)

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders. Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Baked (BAKED) Combien vaut Baked (BAKED) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BAKED en USD est de 0.00051864 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BAKED à USD ? $ 0.00051864 . Consultez le Le prix actuel de BAKED en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Baked ? La capitalisation boursière de BAKED est de $ 36.20K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BAKED ? L'offre en circulation de BAKED est de 69.80M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BAKED ? BAKED a atteint un prix ATH de 0.094376 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BAKED ? BAKED a vu un prix ATL de 0.00028453 USD . Quel est le volume de trading de BAKED ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BAKED est de -- USD . Est-ce que BAKED va augmenter cette année ? BAKED pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet.

