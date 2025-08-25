Informations sur le prix de balajis (BALAJIS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00636666 Haut 24 h $ 0.01581561 Sommet historique $ 0.01581561 Prix le plus bas $ 0.00636666 Variation du prix (1 h) +16.93% Changement de prix (1J) +51.13% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de balajis (BALAJIS) est de $0.01408917. Au cours des dernières 24 heures, BALAJIS a évolué entre un minimum de $ 0.00636666 et un maximum de $ 0.01581561, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BALAJIS est $ 0.01581561, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00636666.

En termes de performance à court terme, BALAJIS a évolué de +16.93% au cours de la dernière heure, +51.13% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour balajis (BALAJIS)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.12M Offre en circulation 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de balajis est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BALAJIS est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.12M.