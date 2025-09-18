Qu'est-ce que Banmao (BANMAO)

Banmao is a community-driven token built on XLayer, OKX’s Layer 2 blockchain. The project aims to bring together Web3 users through a transparent and inclusive ecosystem, powered by fast and low-cost transactions on XLayer. Banmao focuses on building strong social engagement while exploring utility across DeFi, community governance, and NFT integrations. By leveraging the scalability of XLayer, the project provides its holders with real utility and opportunities to participate in the growth of a decentralized community economy. The long-term vision of Banmao is to create a vibrant, sustainable ecosystem where value and decision-making are shared fairly among its members.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Banmao (BANMAO) Combien vaut Banmao (BANMAO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BANMAO en USD est de 0.00009264 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BANMAO à USD ? $ 0.00009264 . Consultez le Le prix actuel de BANMAO en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Banmao ? La capitalisation boursière de BANMAO est de $ 91.05K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BANMAO ? L'offre en circulation de BANMAO est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BANMAO ? BANMAO a atteint un prix ATH de 0.00012101 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BANMAO ? BANMAO a vu un prix ATL de 0.00006756 USD . Quel est le volume de trading de BANMAO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BANMAO est de -- USD . Est-ce que BANMAO va augmenter cette année ? BANMAO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BANMAO pour une analyse plus approfondie.

