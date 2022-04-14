Découvrez les informations clés sur BaoBao (BAOBAO), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur BaoBao (BAOBAO)

Here is the story of how $BaoBao

The little brother and best friend of $BONK was born on @bonk_fun

The original dev of $BaoBao abandoned the project and rugged it very early on

The coin had no recognition until @bonk_inu posted on Instagram about

“BaoBao” the little brother and best friend of BONK

The @bonk_fun trenches then reacted to this post and PvPd on a couple baobao coins

I’m the one that the market chose in the end!

Some of BaoBao good frens decided to pay dex for the community and @and_feroiz my beautiful friend and artist stepped in to showcase me in the most beautiful ways!

Then the story of $BaoBao was born!

No bundles, no insiders, no cabals or groupchats that scooped supply early

Just pure community and a legendary artist who stepped up for BaoBao!

Site officiel : https://baobaobonk.com/