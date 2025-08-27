Qu'est-ce que Base Index (BINDEX)

$BINDEX is pioneering a new era of decentralized finance on the Base network — an actively managed, community-owned fund designed to give holders direct exposure to high-conviction plays, early launches, and Base-native opportunities without the need for constant research or trading. The philosophy is simple: you hold the token, the fund works for you. All profits, growth, and rewards are shared with the community of holders, with the ultimate goal of paying out 100% of the fund’s value multiple times over the life of the project.

Ressource de Base Index (BINDEX) Livre blanc Site officiel

BINDEX en devises locales

Tokenomics de Base Index (BINDEX)

Comprendre la tokenomics de Base Index (BINDEX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BINDEX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Base Index (BINDEX) Combien vaut Base Index (BINDEX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BINDEX en USD est de 0.00052286 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BINDEX à USD ? $ 0.00052286 . Consultez le Le prix actuel de BINDEX en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Base Index ? La capitalisation boursière de BINDEX est de $ 522.86K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BINDEX ? L'offre en circulation de BINDEX est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BINDEX ? BINDEX a atteint un prix ATH de 0.00064697 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BINDEX ? BINDEX a vu un prix ATL de 0.00048733 USD . Quel est le volume de trading de BINDEX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BINDEX est de -- USD . Est-ce que BINDEX va augmenter cette année ? BINDEX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BINDEX pour une analyse plus approfondie.

