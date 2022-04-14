Tokenomics de Base Inu (BINU)
Informations sur Base Inu (BINU)
Base Inu is a decentralized experiment dog-themed coin, $BINU is the #1 inu on Base and the friendly face of the chain. $BINU isn’t just a dog coin, it’s a community-driven power aiming for success. Bank of Inu Earn passive income by using Base Inu’s staking platform to stake $BINU and get more $BINU as a return. Earn sustainable rewards, and contribute to Base decentralization. User-friendly and secure. It’s an easy way to maximize your crypto returns. Base Inu NFTs $BINU NFTs are the official NFTs of Base Inu on the Base Chain, which can be minted on the app, or traded through the decentralized marketplace.
Tokenomics et analyse de prix de Base Inu (BINU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Base Inu (BINU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Base Inu (BINU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Base Inu (BINU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BINU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BINU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BINU, explorez le prix en direct du token BINU !
Prévision du prix de BINU
Vous voulez savoir dans quelle direction BINU pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BINU combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.