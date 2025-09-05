En savoir plus sur BVM

Logo de Base Velocimeter

Prix de Base Velocimeter (BVM)

Non listé

Prix en temps réel : 1 BVM à USD

$0.00178519
$0.00178519$0.00178519
-2.10%1D
USD
Graphique du prix de Base Velocimeter (BVM) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:13:34 (UTC+8)

Informations sur le prix de Base Velocimeter (BVM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00177142
$ 0.00177142$ 0.00177142
Bas 24 h
$ 0.00183162
$ 0.00183162$ 0.00183162
Haut 24 h

$ 0.00177142
$ 0.00177142$ 0.00177142

$ 0.00183162
$ 0.00183162$ 0.00183162

$ 0.787331
$ 0.787331$ 0.787331

$ 0.00138317
$ 0.00138317$ 0.00138317

--

-2.12%

-4.17%

-4.17%

Le prix en temps réel de Base Velocimeter (BVM) est de $0.00178519. Au cours des dernières 24 heures, BVM a évolué entre un minimum de $ 0.00177142 et un maximum de $ 0.00183162, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BVM est $ 0.787331, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00138317.

En termes de performance à court terme, BVM a évolué de -- au cours de la dernière heure, -2.12% sur 24 heures et de -4.17% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Base Velocimeter (BVM)

$ 10.33K
$ 10.33K$ 10.33K

--
----

$ 26.43K
$ 26.43K$ 26.43K

5.78M
5.78M 5.78M

14,806,462.40917468
14,806,462.40917468 14,806,462.40917468

La capitalisation boursière actuelle de Base Velocimeter est de $ 10.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BVM est de 5.78M, avec une offre totale de 14806462.40917468. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 26.43K.

Historique du prix de Base Velocimeter (BVM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Base Velocimeter en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Base Velocimeter en USD était de $ +0.0002379527.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Base Velocimeter en USD était de $ -0.0008705354.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Base Velocimeter en USD était de $ -0.002209164273198448.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-2.12%
30 jours$ +0.0002379527+13.33%
60 jours$ -0.0008705354-48.76%
90 jours$ -0.002209164273198448-55.30%

Qu'est-ce que Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system= History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3. What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system. What can your token be used for? Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

Ressource de Base Velocimeter (BVM)

Site officiel

Prévision de prix de Base Velocimeter (USD)

Combien vaudra Base Velocimeter (BVM) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Base Velocimeter (BVM) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Base Velocimeter.

Consultez la prévision de prix de Base Velocimeter maintenant !

BVM en devises locales

Tokenomics de Base Velocimeter (BVM)

Comprendre la tokenomics de Base Velocimeter (BVM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BVM !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Base Velocimeter (BVM)

Combien vaut Base Velocimeter (BVM) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BVM en USD est de 0.00178519 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BVM à USD ?
Le prix actuel de BVM en USD est $ 0.00178519. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Base Velocimeter ?
La capitalisation boursière de BVM est de $ 10.33K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BVM ?
L'offre en circulation de BVM est de 5.78M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BVM ?
BVM a atteint un prix ATH de 0.787331 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BVM ?
BVM a vu un prix ATL de 0.00138317 USD.
Quel est le volume de trading de BVM ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BVM est de -- USD.
Est-ce que BVM va augmenter cette année ?
BVM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BVM pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:13:34 (UTC+8)

