Basedbaby (BBB) emerges as a zero-tax, community-driven meme token within the Base ecosystem, where the laws of logic are twisted into memes to amuse its community. BBB came into being through the efforts of a developer team that injected 100% BBB tokens alongside 0.5 Base ETH into the pool. The team enhanced the project by burning the liquidity supply Despite its origins, BBB has garnered the enthusiastic support of a diverse community comprising investors, developers, and creators, all of whom have dedicated their time and resources to foster the growth of the project and its community. From its inception, BBB has decentralization and fairness, by renouncing contract ownership and disallowing any team tokens or allocations. As BBB matures, its token will serve as a governance tool within the ecosystem, through staking, DAO governance, and NFT purchases.

Tokenomics de Based Baby (BBB)

Comprendre la tokenomics de Based Baby (BBB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BBB !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Based Baby (BBB) Combien vaut Based Baby (BBB) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BBB en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BBB à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de BBB en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Based Baby ? La capitalisation boursière de BBB est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BBB ? L'offre en circulation de BBB est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BBB ? BBB a atteint un prix ATH de 0.00000491 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BBB ? BBB a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de BBB ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BBB est de -- USD . Est-ce que BBB va augmenter cette année ? BBB pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BBB pour une analyse plus approfondie.

