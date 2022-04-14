Tokenomics de Based Baby (BBB)
Informations sur Based Baby (BBB)
Basedbaby (BBB) emerges as a zero-tax, community-driven meme token within the Base ecosystem, where the laws of logic are twisted into memes to amuse its community. BBB came into being through the efforts of a developer team that injected 100% BBB tokens alongside 0.5 Base ETH into the pool. The team enhanced the project by burning the liquidity supply Despite its origins, BBB has garnered the enthusiastic support of a diverse community comprising investors, developers, and creators, all of whom have dedicated their time and resources to foster the growth of the project and its community. From its inception, BBB has decentralization and fairness, by renouncing contract ownership and disallowing any team tokens or allocations. As BBB matures, its token will serve as a governance tool within the ecosystem, through staking, DAO governance, and NFT purchases.
Tokenomics et analyse de prix de Based Baby (BBB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Based Baby (BBB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Based Baby (BBB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Based Baby (BBB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BBB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BBB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BBB, explorez le prix en direct du token BBB !
Prévision du prix de BBB
Vous voulez savoir dans quelle direction BBB pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BBB combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.