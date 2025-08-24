Informations sur le prix de Based Chad (CHAD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00003901 Haut 24 h $ 0.0000425 Sommet historique $ 0.00026802 Prix le plus bas $ 0.00000393 Variation du prix (1 h) -2.89% Changement de prix (1J) -5.10% Variation du prix (7 j) -30.25%

Le prix en temps réel de Based Chad (CHAD) est de $0.00003899. Au cours des dernières 24 heures, CHAD a évolué entre un minimum de $ 0.00003901 et un maximum de $ 0.0000425, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHAD est $ 0.00026802, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000393.

En termes de performance à court terme, CHAD a évolué de -2.89% au cours de la dernière heure, -5.10% sur 24 heures et de -30.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Based Chad (CHAD)

Capitalisation boursière $ 2.71M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.71M Offre en circulation 69.42B Offre totale 69,420,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Based Chad est de $ 2.71M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHAD est de 69.42B, avec une offre totale de 69420000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.71M.