Prix de Based Coin aujourd'hui

Le prix de Based Coin (BASED) en direct est actuellement de $ 0.00001545, avec une variation de 1.01 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BASED en USD est de $ 0.00001545 par BASED.

Based Coin se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 886,511 et une offre en circulation de 57.28B BASED. Au cours des dernières 24 heures, BASED a été échangé entre $ 0.00001509 (plus bas) et $ 0.00001561 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0000262, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00001393.

En termes de performance à court terme, BASED a varié de +0.54% au cours de la dernière heure et de -15.75% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Based Coin (BASED)

Capitalisation boursière $ 886.51K$ 886.51K $ 886.51K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 964.67K$ 964.67K $ 964.67K Offre en circulation 57.28B 57.28B 57.28B Offre totale 62,325,650,561.26195 62,325,650,561.26195 62,325,650,561.26195

La capitalisation boursière actuelle de Based Coin est de $ 886.51K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BASED est de 57.28B, avec une offre totale de 62325650561.26195. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 964.67K.