Informations sur le prix de Based Father Pepe (FPEPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00003096 $ 0.00003096 $ 0.00003096 Bas 24 h $ 0.00003288 $ 0.00003288 $ 0.00003288 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00003096$ 0.00003096 $ 0.00003096 Haut 24 h $ 0.00003288$ 0.00003288 $ 0.00003288 Sommet historique $ 0.0033667$ 0.0033667 $ 0.0033667 Prix le plus bas $ 0.00001858$ 0.00001858 $ 0.00001858 Variation du prix (1 h) +0.60% Changement de prix (1J) +2.24% Variation du prix (7 j) +6.12% Variation du prix (7 j) +6.12%

Le prix en temps réel de Based Father Pepe (FPEPE) est de $0.00003171. Au cours des dernières 24 heures, FPEPE a évolué entre un minimum de $ 0.00003096 et un maximum de $ 0.00003288, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FPEPE est $ 0.0033667, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001858.

En termes de performance à court terme, FPEPE a évolué de +0.60% au cours de la dernière heure, +2.24% sur 24 heures et de +6.12% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Based Father Pepe (FPEPE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.11K$ 28.11K $ 28.11K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 886,439,730.2446173 886,439,730.2446173 886,439,730.2446173

La capitalisation boursière actuelle de Based Father Pepe est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FPEPE est de 0.00, avec une offre totale de 886439730.2446173. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.11K.