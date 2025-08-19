Qu'est-ce que Based Moron (MORON)

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever. From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor. $MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room. Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?” This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Based Moron (MORON) Combien vaut Based Moron (MORON) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MORON en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MORON à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de MORON en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Based Moron ? La capitalisation boursière de MORON est de $ 177.44K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MORON ? L'offre en circulation de MORON est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MORON ? MORON a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MORON ? MORON a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de MORON ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MORON est de -- USD . Est-ce que MORON va augmenter cette année ? MORON pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MORON pour une analyse plus approfondie.

