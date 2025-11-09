Prix de Based Zlurpee aujourd'hui

Le prix de Based Zlurpee (ZLURPEE) en direct est actuellement de --, avec une variation de 7.54 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ZLURPEE en USD est de -- par ZLURPEE.

Based Zlurpee se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 28,533 et une offre en circulation de 420.69B ZLURPEE. Au cours des dernières 24 heures, ZLURPEE a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, ZLURPEE a varié de -0.65% au cours de la dernière heure et de -31.99% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Based Zlurpee (ZLURPEE)

Capitalisation boursière $ 28.53K$ 28.53K $ 28.53K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.53K$ 28.53K $ 28.53K Offre en circulation 420.69B 420.69B 420.69B Offre totale 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Based Zlurpee est de $ 28.53K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ZLURPEE est de 420.69B, avec une offre totale de 420690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.53K.