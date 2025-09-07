Qu'est-ce que BasedHype (BASEDHYPE)

BasedHype is a community-driven meme token on the Base chain, launched in July 2025 as a symbolic protest against unsustainable tokenomics in the cryptocurrency space. The token features a fixed supply of 10 billion units with built-in deflationary mechanisms, including monthly burns of 200 million tokens starting August 1, 2025, from a vesting pool of 6 billion tokens. This burn schedule, verifiable on Basescan, is designed to reduce circulating supply over time, with the potential to increase to 4% monthly in 2026 based on community consensus. Liquidity, representing 20% of supply (2 billion tokens), is locked until June 30, 2028, via Bitbond, ensuring trading depth without risk of withdrawal. The contract is renounced, standard ERC-20 compliant, with no taxes, minting permissions, or upgrade capabilities post-renounce, as confirmed by DEXTools score of 99/99. Additional allocations include a founder vault (4.5%, locked until January 2028 for ceremonial burn), media/listing reserve (4.5%, unlocking at $500 million market cap), and community vault (1.5% for incentives). BasedHype operates without a formal team or roadmap, guided by a decentralized collective known as the Signal Tribe, focusing on meme virality and on-chain transparency. The Transparency Hub on the project website provides real-time tracking of burns, locks, and vaults, emphasizing verifiable scarcity. Trading occurs on Uniswap V2, with fees (0.3%) distributed to liquidity providers, generating yield without emissions. The project disclaims any investment value, positioning itself as a memetic expression rather than a financial product.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BasedHype (BASEDHYPE) Combien vaut BasedHype (BASEDHYPE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BASEDHYPE en USD est de 0.01619923 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BASEDHYPE à USD ? $ 0.01619923 . Consultez le Le prix actuel de BASEDHYPE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de BasedHype ? La capitalisation boursière de BASEDHYPE est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BASEDHYPE ? L'offre en circulation de BASEDHYPE est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BASEDHYPE ? BASEDHYPE a atteint un prix ATH de 0.01749925 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BASEDHYPE ? BASEDHYPE a vu un prix ATL de 0.01582611 USD . Quel est le volume de trading de BASEDHYPE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BASEDHYPE est de -- USD . Est-ce que BASEDHYPE va augmenter cette année ? BASEDHYPE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BASEDHYPE pour une analyse plus approfondie.

