Logo de BasedHype

Prix de BasedHype (BASEDHYPE)

Non listé

Prix en temps réel : 1 BASEDHYPE à USD

$0.01618756
+0.30%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de BasedHype (BASEDHYPE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-07 11:57:14 (UTC+8)

Informations sur le prix de BasedHype (BASEDHYPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.01594039
Bas 24 h
$ 0.01659651
Haut 24 h

$ 0.01594039
$ 0.01659651
$ 0.01749925
$ 0.01582611
+0.88%

+0.36%

-4.47%

-4.47%

Le prix en temps réel de BasedHype (BASEDHYPE) est de $0.01619923. Au cours des dernières 24 heures, BASEDHYPE a évolué entre un minimum de $ 0.01594039 et un maximum de $ 0.01659651, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BASEDHYPE est $ 0.01749925, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01582611.

En termes de performance à court terme, BASEDHYPE a évolué de +0.88% au cours de la dernière heure, +0.36% sur 24 heures et de -4.47% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BasedHype (BASEDHYPE)

$ 0.00
--
$ 162.02M
0.00
10,000,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de BasedHype est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BASEDHYPE est de 0.00, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 162.02M.

Historique du prix de BasedHype (BASEDHYPE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BasedHype en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BasedHype en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BasedHype en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BasedHype en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+0.36%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que BasedHype (BASEDHYPE)

BasedHype is a community-driven meme token on the Base chain, launched in July 2025 as a symbolic protest against unsustainable tokenomics in the cryptocurrency space. The token features a fixed supply of 10 billion units with built-in deflationary mechanisms, including monthly burns of 200 million tokens starting August 1, 2025, from a vesting pool of 6 billion tokens. This burn schedule, verifiable on Basescan, is designed to reduce circulating supply over time, with the potential to increase to 4% monthly in 2026 based on community consensus. Liquidity, representing 20% of supply (2 billion tokens), is locked until June 30, 2028, via Bitbond, ensuring trading depth without risk of withdrawal. The contract is renounced, standard ERC-20 compliant, with no taxes, minting permissions, or upgrade capabilities post-renounce, as confirmed by DEXTools score of 99/99. Additional allocations include a founder vault (4.5%, locked until January 2028 for ceremonial burn), media/listing reserve (4.5%, unlocking at $500 million market cap), and community vault (1.5% for incentives). BasedHype operates without a formal team or roadmap, guided by a decentralized collective known as the Signal Tribe, focusing on meme virality and on-chain transparency. The Transparency Hub on the project website provides real-time tracking of burns, locks, and vaults, emphasizing verifiable scarcity. Trading occurs on Uniswap V2, with fees (0.3%) distributed to liquidity providers, generating yield without emissions. The project disclaims any investment value, positioning itself as a memetic expression rather than a financial product.

Ressource de BasedHype (BASEDHYPE)

Prévision de prix de BasedHype (USD)

Combien vaudra BasedHype (BASEDHYPE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BasedHype (BASEDHYPE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BasedHype.

Consultez la prévision de prix de BasedHype maintenant !

BASEDHYPE en devises locales

Tokenomics de BasedHype (BASEDHYPE)

Comprendre la tokenomics de BasedHype (BASEDHYPE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BASEDHYPE !

Combien vaut BasedHype (BASEDHYPE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BASEDHYPE en USD est de 0.01619923 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BASEDHYPE à USD ?
Le prix actuel de BASEDHYPE en USD est $ 0.01619923. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de BasedHype ?
La capitalisation boursière de BASEDHYPE est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BASEDHYPE ?
L'offre en circulation de BASEDHYPE est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BASEDHYPE ?
BASEDHYPE a atteint un prix ATH de 0.01749925 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BASEDHYPE ?
BASEDHYPE a vu un prix ATL de 0.01582611 USD.
Quel est le volume de trading de BASEDHYPE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BASEDHYPE est de -- USD.
Est-ce que BASEDHYPE va augmenter cette année ?
BASEDHYPE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BASEDHYPE pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur BasedHype (BASEDHYPE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-06 06:54:00Mises à jour de l'industrie
La Fondation Ethena Lance un Nouveau Programme de Rachat de 310 Millions de Dollars
09-05 15:06:00Mises à jour de l'industrie
Aperçu des avoirs actuels institutionnels en Solana : Les avoirs totaux augmentent à 8,887 millions de coins, représentant 1,55% de l'offre totale actuelle de SOL
09-05 12:39:00Mises à jour de l'industrie
Capitalisation boursière totale des cryptomonnaies en baisse de 1,8% en 24 heures, les altcoins largement en déclin
09-05 02:06:00Mises à jour de l'industrie
Le volume de trading au comptant d'Ethereum sur les plateformes CEX dépasse celui de Bitcoin pour la première fois en sept ans en août
09-04 17:54:00Mises à jour de l'industrie
Classement des flux entrants/sortants de capitaux au comptant sur 24h : Sortie nette de 32,2 millions $ pour WLFI, entrée nette de 16,78 millions $ pour XRP
09-04 13:57:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des entrées nettes de 300,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum spot ont connu des sorties nettes de 38,2 millions de dollars

