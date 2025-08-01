Tokenomics de BasedHype (BASEDHYPE)
Informations sur BasedHype (BASEDHYPE)
BasedHype is a community-driven meme token on the Base chain, launched in July 2025 as a symbolic protest against unsustainable tokenomics in the cryptocurrency space. The token features a fixed supply of 10 billion units with built-in deflationary mechanisms, including monthly burns of 200 million tokens starting August 1, 2025, from a vesting pool of 6 billion tokens. This burn schedule, verifiable on Basescan, is designed to reduce circulating supply over time, with the potential to increase to 4% monthly in 2026 based on community consensus. Liquidity, representing 20% of supply (2 billion tokens), is locked until June 30, 2028, via Bitbond, ensuring trading depth without risk of withdrawal. The contract is renounced, standard ERC-20 compliant, with no taxes, minting permissions, or upgrade capabilities post-renounce, as confirmed by DEXTools score of 99/99. Additional allocations include a founder vault (4.5%, locked until January 2028 for ceremonial burn), media/listing reserve (4.5%, unlocking at $500 million market cap), and community vault (1.5% for incentives). BasedHype operates without a formal team or roadmap, guided by a decentralized collective known as the Signal Tribe, focusing on meme virality and on-chain transparency. The Transparency Hub on the project website provides real-time tracking of burns, locks, and vaults, emphasizing verifiable scarcity. Trading occurs on Uniswap V2, with fees (0.3%) distributed to liquidity providers, generating yield without emissions. The project disclaims any investment value, positioning itself as a memetic expression rather than a financial product.
Tokenomics et analyse de prix de BasedHype (BASEDHYPE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BasedHype (BASEDHYPE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BasedHype (BASEDHYPE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BasedHype (BASEDHYPE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BASEDHYPE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BASEDHYPE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BASEDHYPE, explorez le prix en direct du token BASEDHYPE !
Prévision du prix de BASEDHYPE
Vous voulez savoir dans quelle direction BASEDHYPE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BASEDHYPE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.