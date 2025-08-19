Informations sur le prix de BaseShake (BASESHAKE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00124622 $ 0.00124622 $ 0.00124622 Bas 24 h $ 0.00152891 $ 0.00152891 $ 0.00152891 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00124622$ 0.00124622 $ 0.00124622 Haut 24 h $ 0.00152891$ 0.00152891 $ 0.00152891 Sommet historique $ 0.00173166$ 0.00173166 $ 0.00173166 Prix le plus bas $ 0.00124622$ 0.00124622 $ 0.00124622 Variation du prix (1 h) -0.43% Changement de prix (1J) -17.39% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de BaseShake (BASESHAKE) est de $0.00126292. Au cours des dernières 24 heures, BASESHAKE a évolué entre un minimum de $ 0.00124622 et un maximum de $ 0.00152891, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BASESHAKE est $ 0.00173166, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00124622.

En termes de performance à court terme, BASESHAKE a évolué de -0.43% au cours de la dernière heure, -17.39% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BaseShake (BASESHAKE)

Capitalisation boursière $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BaseShake est de $ 1.26M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BASESHAKE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.26M.