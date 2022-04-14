Découvrez les informations clés sur BaseShake (BASESHAKE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur BaseShake (BASESHAKE)

This is Coinbase CEO Brian Armstrong's first ever token deployed onchain, and a unique culture coin to represent being on Base.

Presenting the new Base App at an event titled "A New Day One" Brian Armstrong and Jesse Pollak took a selfie and gave each other what Brian later coined as the "Base Shake."

Brian Armstrong will use the fees generated from BaseShake volume towards a flywheel to support other creators. BaseShake will amplify the creator and content coins that Brian chooses to support with the BaseShake flywheel.

Site officiel : https://x.com/i/communities/1946296861238665231