Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur basilica (SN39) Combien vaut basilica (SN39) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SN39 en USD est de 4.74 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SN39 à USD ? $ 4.74 . Consultez le Le prix actuel de SN39 en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de basilica ? La capitalisation boursière de SN39 est de $ 9.38M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SN39 ? L'offre en circulation de SN39 est de 1.98M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SN39 ? SN39 a atteint un prix ATH de 15.73 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SN39 ? SN39 a vu un prix ATL de 0.517387 USD . Quel est le volume de trading de SN39 ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SN39 est de -- USD . Est-ce que SN39 va augmenter cette année ? SN39 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SN39 pour une analyse plus approfondie.

