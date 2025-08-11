Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de BDC DANA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de BDC DANA.

Le prix de BDC COIN (BDC DANA) est actuellement de 0.00880994 USD avec une capitalisation boursière de $ 8.81M USD. Le prix de BDC DANA en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de BDC COIN (BDC DANA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de BDC COIN en USD était de $ +0.00013522.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de BDC COIN en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de BDC COIN en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de BDC COIN en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00013522 +1.56% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de BDC COIN (BDC DANA)

Découvrez la dernière analyse de prix de BDC COIN : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00822997$ 0.00822997 $ 0.00822997 Haut 24 h $ 0.00913894$ 0.00913894 $ 0.00913894 Sommet historique $ 0.00913894$ 0.00913894 $ 0.00913894 Variation du prix (1 h) +0.24% Changement de prix (1J) +1.56% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour BDC COIN (BDC DANA)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :