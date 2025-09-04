Qu'est-ce que Bean Coin (BEAN)

BEAN is a community-driven meme token on the Ethereum blockchain, inspired by a uniquely memorable and charismatic coffee bean character full of bold, action-packed spirit. It offers fans a decentralized way to celebrate this dynamic character, designed to make a lasting impact on internet culture with its slogan, "Get Beaned." The token features a renounced contract for permanent security, burned liquidity for enhanced stability, and a deflationary supply that decreases with every transaction. Bean Coin is crafted for collectors, enthusiasts, and vibrant community engagement.

Ressource de Bean Coin (BEAN) Site officiel

BEAN en devises locales

Tokenomics de Bean Coin (BEAN)

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bean Coin (BEAN) Combien vaut Bean Coin (BEAN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BEAN en USD est de 0.00155414 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BEAN à USD ? $ 0.00155414 . Consultez le Le prix actuel de BEAN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Bean Coin ? La capitalisation boursière de BEAN est de $ 1.40M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BEAN ? L'offre en circulation de BEAN est de 899.38M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BEAN ? BEAN a atteint un prix ATH de 0.00223583 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BEAN ? BEAN a vu un prix ATL de 0.00037985 USD . Quel est le volume de trading de BEAN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BEAN est de -- USD . Est-ce que BEAN va augmenter cette année ? BEAN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BEAN pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Bean Coin (BEAN)