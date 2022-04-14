Découvrez les informations clés sur Beavers by CEDEN (BEAVER), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Beavers by CEDEN (BEAVER)

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media.

CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain.

We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

Site officiel : https://www.ceden.network/