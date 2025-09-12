Informations sur le prix de Beets (BEETS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02802141 $ 0.02802141 $ 0.02802141 Bas 24 h $ 0.02910469 $ 0.02910469 $ 0.02910469 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02802141$ 0.02802141 $ 0.02802141 Haut 24 h $ 0.02910469$ 0.02910469 $ 0.02910469 Sommet historique $ 0.084976$ 0.084976 $ 0.084976 Prix le plus bas $ 0.02007056$ 0.02007056 $ 0.02007056 Variation du prix (1 h) +1.22% Changement de prix (1J) -0.01% Variation du prix (7 j) +1.35% Variation du prix (7 j) +1.35%

Le prix en temps réel de Beets (BEETS) est de $0.02891846. Au cours des dernières 24 heures, BEETS a évolué entre un minimum de $ 0.02802141 et un maximum de $ 0.02910469, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BEETS est $ 0.084976, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02007056.

En termes de performance à court terme, BEETS a évolué de +1.22% au cours de la dernière heure, -0.01% sur 24 heures et de +1.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Beets (BEETS)

Capitalisation boursière $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.04M$ 7.04M $ 7.04M Offre en circulation 177.90M 177.90M 177.90M Offre totale 243,555,253.0 243,555,253.0 243,555,253.0

La capitalisation boursière actuelle de Beets est de $ 5.14M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BEETS est de 177.90M, avec une offre totale de 243555253.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.04M.