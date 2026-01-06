Prix de Belgian Malinois aujourd'hui

Le prix de Belgian Malinois (BELG) en direct est actuellement de $ 0.654857, avec une variation de 2.60 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BELG en USD est de $ 0.654857 par BELG.

Belgian Malinois se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 595,675 et une offre en circulation de 909.90K BELG. Au cours des dernières 24 heures, BELG a été échangé entre $ 0.60334 (plus bas) et $ 0.707811 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 3.62, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.02682373.

En termes de performance à court terme, BELG a varié de -4.45% au cours de la dernière heure et de +59.65% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Belgian Malinois (BELG)

Capitalisation boursière $ 595.68K$ 595.68K $ 595.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 615.32K$ 615.32K $ 615.32K Offre en circulation 909.90K 909.90K 909.90K Offre totale 939,899.5987183157 939,899.5987183157 939,899.5987183157

La capitalisation boursière actuelle de Belgian Malinois est de $ 595.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BELG est de 909.90K, avec une offre totale de 939899.5987183157. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 615.32K.