Prix de ber aujourd'hui

Le prix de ber (BER) en direct est actuellement de $ 0.00000606, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BER en USD est de $ 0.00000606 par BER.

ber se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,022.99 et une offre en circulation de 994.19M BER. Au cours des dernières 24 heures, BER a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00065549, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000056.

En termes de performance à court terme, BER a varié de -- au cours de la dernière heure et de +7.35% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ber (BER)

Capitalisation boursière $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K Offre en circulation 994.19M 994.19M 994.19M Offre totale 994,193,127.261395 994,193,127.261395 994,193,127.261395

La capitalisation boursière actuelle de ber est de $ 6.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BER est de 994.19M, avec une offre totale de 994193127.261395. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.02K.