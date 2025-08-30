Informations sur le prix de BETA (BETA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00011282 $ 0.00011282 $ 0.00011282 Bas 24 h $ 0.00012407 $ 0.00012407 $ 0.00012407 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00011282$ 0.00011282 $ 0.00011282 Haut 24 h $ 0.00012407$ 0.00012407 $ 0.00012407 Sommet historique $ 0.00068728$ 0.00068728 $ 0.00068728 Prix le plus bas $ 0.00008382$ 0.00008382 $ 0.00008382 Variation du prix (1 h) -0.08% Changement de prix (1J) -7.11% Variation du prix (7 j) +0.22% Variation du prix (7 j) +0.22%

Le prix en temps réel de BETA (BETA) est de $0.00011524. Au cours des dernières 24 heures, BETA a évolué entre un minimum de $ 0.00011282 et un maximum de $ 0.00012407, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BETA est $ 0.00068728, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008382.

En termes de performance à court terme, BETA a évolué de -0.08% au cours de la dernière heure, -7.11% sur 24 heures et de +0.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour BETA (BETA)

Capitalisation boursière $ 115.01K$ 115.01K $ 115.01K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 115.01K$ 115.01K $ 115.01K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de BETA est de $ 115.01K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BETA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 115.01K.