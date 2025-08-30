Informations sur le prix de Beta Trader (BETA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00442072$ 0.00442072 $ 0.00442072 Prix le plus bas $ 0.00001071$ 0.00001071 $ 0.00001071 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +4.67% Variation du prix (7 j) +4.67%

Le prix en temps réel de Beta Trader (BETA) est de $0.0000189. Au cours des dernières 24 heures, BETA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BETA est $ 0.00442072, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001071.

En termes de performance à court terme, BETA a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +4.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Beta Trader (BETA)

Capitalisation boursière $ 18.87K$ 18.87K $ 18.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.87K$ 18.87K $ 18.87K Offre en circulation 998.72M 998.72M 998.72M Offre totale 998,721,879.402545 998,721,879.402545 998,721,879.402545

La capitalisation boursière actuelle de Beta Trader est de $ 18.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BETA est de 998.72M, avec une offre totale de 998721879.402545. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.87K.