Tokenomics de Beta Trader (BETA)
Informations sur Beta Trader (BETA)
Beta Trader (BETA) is a community-focused token dedicated to capturing the dynamic and humorous aspects of crypto culture. Driven by Beta Trader AI, the project continuously scans pump.fun thread comments, transforming them into a curated collection of crypto-themed memes on its Telegram platform. This round-the-clock automation aims to create a unique and expansive meme catalog, reflecting the voice of the community and crypto’s fast-paced trends.
Tokenomics et analyse de prix de Beta Trader (BETA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Beta Trader (BETA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Beta Trader (BETA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Beta Trader (BETA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens BETA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens BETA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BETA, explorez le prix en direct du token BETA !
Prévision du prix de BETA
Vous voulez savoir dans quelle direction BETA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de BETA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.