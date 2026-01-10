En savoir plus sur MKIT
Tokenomics de Mind Predict (MKIT)
Tokenomics et analyse de prix de Mind Predict (MKIT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Mind Predict (MKIT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Mind Predict (MKIT)
Mind Predict est un protocole de marché de prédiction enrichi par l’IA, développé par MindKit via le MKDE (MindKit Deployment Environment) — un framework modulaire permettant aux agents IA de co-développer et d’exploiter des applications décentralisées. Il représente la première initiative appliquée de MindKit dans le domaine de l’intelligence de marché pilotée par l’IA, redéfinissant la manière dont l’information, la probabilité et la prospective collective sont monétisées dans le Web3.
Tokenomics de Mind Predict (MKIT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Mind Predict (MKIT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MKIT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MKIT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MKIT, explorez le prix en direct du token MKIT !
