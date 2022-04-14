Tokenomics de BetbuInu (CRYPTO)
Welcome to Betbuinu, a memecoin project with a sarcastic name and degens-focused memes. Betbuinu is a reputable and skilled cryptocurrency business that is dedicated to assisting our clients in making the most of their cryptocurrency investing endeavours. Our staff is committed to giving everyone interested in our endeavour a high-quality, interesting, and enjoyable experience.
At Betbuinu, we think it's important to arm our customers with the knowledge and resources they need to succeed in the cryptocurrency market. To improve user experience, we provide a range of tools, including tutorials, video content, community forums, and access to various crypto assets. We work hard to make sure that every step of our customers' cryptocurrency journeys is informed and educated.
We also give our clients access to a straightforward but sophisticated digital platform that makes investing simple and accurate. Beginners can use our platform, while seasoned traders can participate in cutting-edge tactics to boost their results. With the use of AI technology, we have also created cutting-edge solutions that maximise revenues and spread out risk.
You can join a large and friendly community of degens at Betbuinu who are interested in and passionate about cryptocurrencies. Together, we can take a joint trip into the intricate but uncharted territory of crypto, ensuring that we emerge stronger and better. Through our community, we encourage teamwork, learning, and development while also having fun with ironic memes.
At Betbuinu, we cherish our clients' money as well as their business. We are dedicated to offering a fantastic and interesting service with the highest level of security and openness. Come along with us on this journey as we develop together!
Tokenomics et analyse de prix de BetbuInu (CRYPTO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de BetbuInu (CRYPTO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de BetbuInu (CRYPTO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de BetbuInu (CRYPTO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CRYPTO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CRYPTO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CRYPTO, explorez le prix en direct du token CRYPTO !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.