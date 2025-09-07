Informations sur le prix de Betly (BETLY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00201421 $ 0.00201421 $ 0.00201421 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00201421$ 0.00201421 $ 0.00201421 Sommet historique $ 0.00201421$ 0.00201421 $ 0.00201421 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +27.56% Changement de prix (1J) +94.05% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Betly (BETLY) est de $0.00189043. Au cours des dernières 24 heures, BETLY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00201421, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BETLY est $ 0.00201421, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BETLY a évolué de +27.56% au cours de la dernière heure, +94.05% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Betly (BETLY)

Capitalisation boursière $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,991,134.375174 999,991,134.375174 999,991,134.375174

La capitalisation boursière actuelle de Betly est de $ 1.81M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BETLY est de 999.99M, avec une offre totale de 999991134.375174. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.81M.